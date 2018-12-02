شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كلمات أغنية "طاق طاقية" من ألبوم الكينج محمد منير الجديد "وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب طرح ألبوم الكينج "محمد منير" الجديد "وطن" فى الأسواق خلال الأيام المقبلة، ونشره لصوره له من داخل الاستوديو، ينشر ”الخليج 365” كلمات أغنيته الجديدة.

الأغنية الجديدة التى ضمها الألبوم جاءت بعنوان "طاق طاقية"، وكلماتها تقول:

"طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف امتى تكون عنيد".

"أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".