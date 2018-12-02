شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يكرم "القاهرة للمسرح التجريبى" ورئيسه سامح مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ 20 عددا من المؤسسات والهيئات والمهرجانات العربية والإفريقية ومن ضمن المكرمين فى هذا المحور الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى. كما سيكرم المركز الدولى لدراسات الفرجة بمدينة طنجة بالمغرب متمثلا فى الدكتور خالد أمين والهيئة العربية للمسرح متمثلة فى الأمين العام إسماعيل عبد الله والهيئة الدولية للمسرح متمثلة فى الرئيس محمد سيف الأفخم وسيكرم أيضا مهرجان الفنون الركحية أبيذجان MASA متمثلا فى رئيسه عبدولاى كونتى. يذكر أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية يديره الفنان حاتم دربال وينطلق يوم 8 ديسمبر ويستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر وتشارك خلاله مصر بثلاثة عروض منها عرض مسرحية "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم الذى يمثل مصر فى المسابقة الرسمية كما سيكرم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.

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