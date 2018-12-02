شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه فى مصر .. كل بروموهات فيلم "اكوا مان" فى 12 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق فيلم "اكوا مان" على أحر من الجمر طرح فيلم المغامرات الأول من نوعه الذى يتعرض إلى ملك البحار السبعة فى فيلم ملىء بالإثارة والتشويق، كما أنه يعد الفيلم الأول الذى يتعرض بشكل منفرد إلى تلك القصة.

فيلم "اكوا مان" من المتوقع أن يحصد نجاحا كبيرا خاصة أن كافة النقاد الذين شاهدوه فى العرض الأول فى لندن أثنوا عليه إلى حد كبير ووصفوه بأنه يجمع كل عوامل النجاح من إثارة وصورة ممتازة إلى كوميديا وضحك بشكل كبير فى الجزء الثانى من الفيلم.

عشاق الفيلم فى أنحاء العالم لا زالوا ينتظروا طرحه فى مختلف البلدان، وبالتالى يكتفوا بمشاهدة البرومو الخاص بالعمل، والتى جمعناها كلها فى فيديو واحد مدته 12 دقيقة يتعرض إلى كل بروموهات العمل الذى اتضح فيه الجهد المبذول من جانب القائمين عليه لإخراج تجربة جديدة وغنية ومختلفة فى سلسلة أفلام الأبطال الخارقين التى تحظى بنجاح كبير على مستوى الإيرادات لجماهيريتها العريضة.

فيلم "اكوا مان" بطولة النجم العالمى جايسون موموا، وامبر هيرد، ونيكول كيدمان، ومن إخراج جيمس وان، ومن المفترض أن يطرح فى السينما فى مصر نهاية الشهر الجارى.