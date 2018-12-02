شاهد… احلام تتألق بفستان ذهبي في حفل بذكرى اليوم الوطني للإمارات الـ47

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 03:46 مساءً -

احيت الفنانة أحلام الشامسي، حفلاً ضخماً السبت، في وسط دبي، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني للإمارات الـ47.

وحرصت النجمة الاماراتية على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور والفيديو من الحفل بشكل مباشر، واختارت لهذه المناسبة إطلالة انيقة وجذابة، خطفت بها الانظار.

وارتدت فستاناً طويلاً برقبة عالية وكاب طويل باللون الذهبي وعليه تطريزات على شكل شبكة ذهبية اللون ايضاً، وكانت اطلالتها كاملة والفستان اظهر نحافتها بشكل لافت.

وحرصت أحلام على وضع شال على رقبتها، أرادت من خلاله إرسال رسالة خاصة لدولة الإمارات، ولرئيس الدولة زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كتب عليه عبارة: “المؤسس، الوالد، القائد، الملهم، المعلم زايد بن سلطان اَل نهيان”، كما حمل الشال علم الإمارات وصورة لـ “اَل نهيان”.