اليسا تقارن بين قادة الامارات ولبنان وتقول: “نيالكن بحكامكن”

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 03:46 مساءً -

اليسا

هنأت النجمة اليسا شعب الامارات باليوم الوطنى الـ47 على طريقتها حيث قارنت بين قادة كل من الامارات وبلدها لبنان.

فقد غردت اليسا عبر حسابها على تويتر قائلة: “شعب الإمارات بيستاهل كل الإنجازات يللي عم يحققها. لو لبنان عندو نص الشفافية والنظام كنا بأحسن حالاتنا. ” لتختم كلامها بالقول: “نيالكن بحكامكن”.

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.