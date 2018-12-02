خديجة شنديل تتسوق للكريسماس مع زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية خديجة شنديل الشهيرة بـ«ديلا هانم» مع زوجها بوراك سايشار خلال جولة تسوق جمعتهما في أحد المراكز التجارية مع اقتراب اعياد الكريسماس.

خديجة بدت بطلّة شتوية سوداء أنيقة، وقد اعربت للصحفيين عن اشتياقها للعودة للشاشة بعد غياب طويل، حيث اكدت مصادر صحفية عن ترشح الفنانة التركية لمشاركة النجم مراد يلدريم بطولة مسلسل جديد، لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

مسلسل «لعبة القدر» كان آخر عمل قدمته خديجة، وقد شاركت في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز عام 2015، في الوقت الذي مان فيه مسلسل «عطر الأمس» آخر ما قدمه مراد الشهير بـ«أمير»، وقد شارك في بطولته أمام مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام».

يُذكر أن الحياة الشخصية كانت وراء ابتعاد خديجة عن الشاشة لفترة، حيث احتفلت بزفافها على بوراك مايو 2015، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «جان» مايو 2017، وقد فضلت الفنانة التفرغ بعدها لفترة لحياتها الشخصية.