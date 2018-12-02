تزامنا مع أزمة فستان رانيا يوسف.. تسريب جلسة تصوير جريئة جدا لهيفاء وهبي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة جدل واسعة بسبب الصور التي نشرت لها مؤخرًا وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي، ارتدت فستان قصير جدًا وبنفس لون الجلد مما يعطي انطباعًا بأنه شفاف وتعرضت بسببه لانتقادات حادة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقد النشطاء مقارنة بين إطلالة هيفاء وهبي، وإطلالة الفنانة المصرية رانيا يوسف، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدين ان الغطلالتين تجتمعان في الجرأة فقط.
وعلى الرغم من عدم نشر هيفاء وهبي، أيًا من هذه الصور على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المصور الفوتوغرافي كريم الجزار أكد في تصريحات صحفية أن الصور هي لجلسة تصويرتم التقاطها من كواليس فيلم هيفاء وهبي «خير وبركة»، وليست من إحدى الحفلات.
فيلم «خير وبركة»، عرض في عام 2017، وهو من بطولة بطولة نجمي مسرح مصر على ربيع ومحمد عبدالرحمن، والفنانة دلال عبدالعزيز ومى سليم،وهيفاء وهبي ضيفة شرف الفيلم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.
وخلال عرض الفيلم اكتفى المخرج بالتقاط صور علوية لهيفاء وهبي وتسببت الأضواء في إخفاء معالم الفستان.
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