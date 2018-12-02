إيفانكا ترامب تخطف الأنظار في بلاد التانجو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار بأناقتها الساحرة لدى وصولها برفقة زوجها جاريد كوشنير، إلى قمة 20G للدول الصناعية الكبرى التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

إيفانكا البالغة من العمر 37 عاما، ارتدت فستانا أسود عليه نقوشات بيضاء، واعتمدت في إطلالتها على حقيبة يد وحذاء أبيض من الجلد، ليكون هناك تناسق جميل، خاصة أنها تتمتع بجسم ممشوق وقامة طويلة.

مستشارة الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، كانت قد ارتدت في وقت لاحق بلوزة وبنطلون من اللون الأبيض، واعتمدت حقيبة يد صغيرة وحذاءا أسود، وذلك خلال استقبالها مع زوجها من قبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وزوجته جوليانا عواضة، لدى وصولهما إلى مسرح كولون لحضور حفل في بوينس آيرس.

يشار إلى أن إيفانكا كانت قد واجهت خلال الأايام الأخيرة، انتقادات حادة بشأن تورطها في إرسال رسائل من بريدها الإلكتروني الشخصي أثناء عملها بالبيت الأبيض، مما جعل عدد كبير من الأشخاص يشبهونها بأنها أقدمت على نفس الخطأ الذي ارتكبته هيلاري كلينتون من قبل خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.