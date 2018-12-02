تيفاني ترامب تواعد شابا من أصول عربية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت الأمريكية الجميلة تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مادة صحفية دسمة للعديد من وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وترددت أنباء مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، تفيد بأن ابنة الرئيس الأمريكي الحالي، تيفاني ترامب، تواعد شابا من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية نقلت عن صحيفة “Page Six” الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تيفاني ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكي من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.

وأضافت، إن مايكل هو نجل رجل الأعمال اللبناني مسعد بولس، الذي يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات الدولارات في عدة قطاعات منها السيارات والمعدات والتجزئة والبناء.

الصحيفة وفقا لمصادرها، اشارت إلى أن مايكل الذي يعيش ويدرس في لندن قد تعرف على تيفاني في اليونان خلال الإجازة الصيفية السنة الماضية.. مشيرة إلى أن ابنة الرئيس الأمريكي تيفاني قدمت صديقها وحبيبها مايكل لعائلتها في عيد الشكر الماضي.