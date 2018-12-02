أزمة فستان رانيا يوسف تصل الصحافة العالمية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت صحيفة The Washington Post، الضوء على الأزمة التي تعرضت لها الفنانة المصرية رانيا يوسف، بسبب فستانها الفاضح في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

الصحيفة تحدثت عن الأزمة في تقرير تحت عنوان «محاكمة ممثلة مصرية لارتدائها ثوبا شفافا»، وجاء فيه إنه تم إحالة الفنانة للمحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجوربعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية فستان مطرز بالكريستال الأسود يكشف عن ساقيها.

وتأتي محاكمة رانيا يوسف التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها يوم 12 يناير بعد شكوى مقدمة إلى النائب العام من قبل مجموعة من المحامين.

وذكرت The Washington Post في تقريرها أن مصر البلد المحافظ تتمتع بأغلبية مسلمة، وقد احتفظت الدولة العربية التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة بآثار العلمانية على الرغم من عقود شهدت تنامي النزعة الدينية المحافظة، ولكن حالة رانيا يوسف تعد تذكيرا بأن النزعة الدينية لا تزال تعم المجتمع المصري.

كما ذكرت الصحيفة أن رانيا يوسف، قد تواجه 5 سنوات في السجن في حال تمت إدانتها.

وكان عدد من المحامين قد تقدم ببلاغات اتهموا فيها رانيا يوسف، بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة بسبب إطلالتها الفاضحة، ومن المقرر ان تخضع للمحاكمة في 12 يناير المقبل.

كما أحالتها نقابة الممثلين للتحقيق، هي وعدد من الفنانات لتجاوزهن في حق المجتمع المصري.