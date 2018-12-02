ماجد المصري يحتفل بخطوبة ابنته المحجبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري ماجد المصري بخطوبة ابنتها ماهيتاب، في حفل عائلي ضم العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

ماجد شارك محبيه عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في فيديو من الحفل، والذي أظهر ابنته وخطيبها فقط، وعلق قائلا: «بسم الله ما شاء الله تبارك الله تمت شبكة ابنتي في احتفال عائلي عقبال عندكم جميعا».

جمهور الفنان المصري هنأه بمناسبة خطوبة ابنته ماهيتاب المحجبة، وتغزل الفانز في جمالها من خلال عدد من التعليقات متمنيين لها السعادة.

ماهيتاب المصري أعلنت منذ شهور ارتدائها الحجاب، وأكد ماجد أنه سعيد بهذه الخطوة التي اتخذتها ابنته، ولكنه حذرها من أن تخلع الحجاب، وخاصة أنه سبق أن ارتدته وخلعته من قبل.

ماجد المصري تزوج في بداياته من الفنانة منى إش إش، وأنجب منها ماهيتاب، وأحمد، ولكنه انفصل عنها ليتزوج من رانيا أبوالنصر، وأنجب منها ولد وفتاة.

ماجد ينتظر عرض مسلسله الجديد «بحر»، والذي يقدم من خلاله شخصية صعيدية، ويشارك ببطولته منة عرفة، نورهان، محمد دياب، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.