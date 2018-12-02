حسين فهمي: تعبت من كثرة الزواج والطلاق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاش الفنان المصري حسين فهمي، تجارب قاسية في زيجاته الأخيرة والتي انتهت داخل ساحات المحاكم واتهم فيها بالعديد من القضايا الخاصة بالنفقة والطرد من منزل الزوجية.

حسين فهمي، قال في تصريحاته لبرنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، والذي يعرض على فضائية دبي: «الزواج أخذني محاكم كتيرة أوي.. كل شوية أروح محكمة، تعبت» وفسر متابعيه أنه إقرار منه بعدم التفكير في الزواج مرة أخرى.

وجاء هذا التصريح بسبب زيجته الأخيرة من السعودية رنا القصيبي، والتي ثامت برفع دعوى خلع ضده وتنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما، كما دارت بينهما العديد من القضايا الأخرى ومنها تحرير محضر ضده في قسم شرطة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، تتهمه فيه بطردها من منزلها وتبديد منقولاتها.

كما واجه حسين فهمي، مشاكل قضائية مع طليقته الفنانة لقاء سويدان، فقد اتهمته بعدم دفع مؤخر الصداق لها والذي تجاوز الـ29 ألف دولار.

يذكر أن حسين فهمي تزوج أربع مرات الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وبعدها من الفنانة ميرفت أمين، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة لقاء سويدان وكانت أخر زيجاته من رنا القصبي.