آخرها الفستان الفاضح.. 5 مواقف مثيرة للجدل لرانيا يوسف بعد طلاقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

منذ طلاق الفنانة المصرية رانيا يوسف في شهر يونيو الماضي من زوجها الثالث رجل الأعمال طارق عزب، وهو تضع نفسها في مرمى الانتقادات إما بسبب طلة غير موفقة أو تصريح.

أثناء زواج الفنانة رانيا يوسف من طارق عزب، عبرت ولأكثر من مرة، على ندمها الشديد لتقديم فيلم «واحد صحيح»، والذي يزعج طارق بسبب جرأة مشاهدها خلال الأحداث، ويلومها عليه كثيرا.

رانيا قالت في أكثر من تصريح إنها لو كانت تعلم أنها ستتزوج طارق لما شاركت في الفيلم، ولكنها فاجأت الجميع بعد زواج 6 سنوات، في شهر يونيو الماضي، بانفصالها عن زوجها الثالث.

الفنانة أرجعت سبب الطلاق للقسمة والنصيب، ولكن يبدو أن الأمر سبب لها حالة غير متزنة جعلتها تضع نفسها ولأكثر من مرة في ورطة مع جمهورها.

في شهر سبتمبر الماضي، نشرت رانيا فيديو لها وهي ترقص في ملهى ليلي في فرنسا مع عدد من الأصدقاء، أثناء قضاء أجازة هناك، وتعرضت لانتقادات واسعة بسبب هذا الفيديو.

رانيا دافعت عن نفسها وقالت إنها كانت في سهرة، وأنها لم تكن ترقص بالشكل المتعارف عليه، وأكدت أن الفيديو لا يسئ لها.

الفنانة المصرية صرحت بعد ذلك وقالت إنها أصبحت أفضل بعد الزواج، وازدادت جمالا، وأن سر حفاظ المرأة على جمالها هو ابتعادها عن الرجل، وهذا يتنافى مع ما قالته من قبل بشأن احترامها لطليقها واعتباره صديقها المقرب.

رانيا منذ أيام ظهرت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وهي ترتدي ملابس لا تتناسب مع الحفل، وبدت في طلة ذكورية غير ملفتة، وبعد السخرية منها، ردت من خلال نصيحة لجمهورها قالت فيها: «اكسر القوعد وعش على طريقتك».

وحطمت رانيا كل مقاييس المجتمع المصري وظهرت بطلة غير مسبوقة خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، وارتدت فستان أشبه بالمايوه يكشف عن جسدها بشكل كبير.

الفنانة المصرية في أول تصريح لها بعد ارتداء الفستان قالت إن مهرجان القاهرة مهرجان عالمي، ويجب أن تكون إطلالة النجمات على قدر المهرجان، مما سبب في ازدياد الهجوم عليها.

رانيا بعدما تعرضت للمساءلة القانونية، وجهت رسالة للجمهور من خلال حسابها على «تويتر»، وقالت إنها لم تكن تقصد أن تثير ضجة، وأنها ربما لم توفق في اختيار طلتها.

فهل تلك المواقف تحدث لرانيا صدفة أم أنها حالة من عدم التوازن تعيشها الفنانة إثر طلاقها للمرة الثالثة؟.