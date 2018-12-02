تامر حسني يحتفل مع زينة وخالد الصاوي ببدء تصوير «نصب تذكاري».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الفنان المصري تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد “نصب تذكاري” مع أبطال وصناع العمل.

وكان من أبرز الحضور من أبطال العمل كل من الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان عزت أبو عوف، والفنان أحمد فتحي، والفنان محمد ثروت، وغيرهم.

تامر نشر صورة من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهروا فيها وهم يقطعون تورتة الحفل، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “أسرة فيلم “نصب تذكاري” ان شاء الله الأسبوع القادم أول أيام تصوير الفيلم.. دعواتكم”.

وكانت شركة “دولار فيلم” المنتجة للفيلم قد أقامت مؤخرا حفل كبير احتفالا بقرب تصوير العمل، حضره الفنان تامر حسني، وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، كما حضرت الفنانة زينة، والفنان خالد الصاوي، وغيرهم.

ونشر تامر مجموعة صور من الحفل، على حسابه على “انستجرام”، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “أمس من حفل عشاء “شركة دولار” الشركة المنتجة لفيلمي القادم مع نجوم وأبطال وصُناع العمل، لم نستقر حتى الآن على اسم العمل وهناك بطلة أخرى وبطل آخر جاري التفاوض معهما».