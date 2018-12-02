هيفا وهبي تكشف الحقيقة حول صورتها المنتشرة على مواقع التواصل

خرجت النجمة هيفا وهبي عن صمتها ووضعت النقاط على الحروف وذلك بعد ان تم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها تعود الى اكثر من عام ذلك بعد ان تم تعديلها بواسطة برنامج “الفوتوشوب”.

وكشفت “وهبي” ان الصورة التي انتشرت فجأة تعود الى اكثر من عام من مشهد فيلم “خير وبركة” حيث ظهرت خلاله بمشهد واحد كضيفة شرف.

واضافت هيفا ان الصورة تعرضت للفوتوشوب لتبدو كما بدت، مشيرة إلى أن الغرض من نشر الصورة في هذا التوقيت، كي تتعرض لحملة بشعة لإرضاء جائعي شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل.

ويأتي تداول صورة هيفا التي عدلت على “الفوتوشوب” بالتزامن مع الانتقادات التي تعرضت لها الممثلة رانيا يوسف بعد ظهورها بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

نذكر ان آخر اعمال هيفا ألبوم “حوا” والذي صدر منذ مدة، وقد تخطت نسبة الاستماع والمشاهدة للأغنيات على اليوتيوب حاجز ٧٠ مليون مشاهدة.

على صعيد آخر، تحيي هيفا وهبي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الكريسماس في الإسكندرية- مصر، في فندق Radisson Blu Alexandria، وذلك ليلة 20 كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٨، حيث ستقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها.

اليكم البيان الذي نشرته هيفا على حسابها على تويتر.