شكرا لقرائتكم خبر عن "مصلحتك" لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الأول على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "مصلحتك" أحدث أغانى النجم إيهاب توفيق من تحقيق نجاح كبير على موقع "يوتيوب"، حيث اقتربت الأغنية خلال اليومين الماضيين -منذ صدورها- من تحقيق المليون الأول لها على مستوى المشاهدة.
إيهاب توفيق تعاون خلال هذه الأغنية مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس فهمى، بالإضافة إلى الموزع أحمد زناتى، بينما قام بإخراج الكليب ياسر عصام.
شكرا لقرائتكم خبر عن "مصلحتك" لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الأول على "يوتيوب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .