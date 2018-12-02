شكرا لقرائتكم خبر عن "مصلحتك" لـ إيهاب توفيق تقترب من المليون الأول على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "مصلحتك" أحدث أغانى النجم إيهاب توفيق من تحقيق نجاح كبير على موقع "يوتيوب"، حيث اقتربت الأغنية خلال اليومين الماضيين -منذ صدورها- من تحقيق المليون الأول لها على مستوى المشاهدة.

إيهاب توفيق تعاون خلال هذه الأغنية مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس فهمى، بالإضافة إلى الموزع أحمد زناتى، بينما قام بإخراج الكليب ياسر عصام.