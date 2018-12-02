بريتني سبيرز تحلّق في الصدارة العالمية!

متابعة الخليج 365: يحتفل الجمهور ومحبّو النجمة العالمية بريتني سبيرز بعيد ميلاده الـ37 عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ الساعات الأولى على حلول يوم 2 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وقد ملأ عشاق بريتني سبيرز مواقع التواصل الإجتماعي بتصاميم خاصة بهذه المناسبة تعبيرًا منهم عن محبّتهم الكبيرة لنجمتهم.

الجدير ذكره أن برتني سبيرز تعتبر من أنجح المغنيات العالمية وأكثرهن جماهيرية في مختلف بلدان الأرض وفي رصيدها جوائز دولية وعالمية عدّة.