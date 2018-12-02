عاصي الحلاني يتصدّر سباق أحلى الأغاني

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني رحلة نجاحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى والإذاعات والتلفزيونات. وتصدّرت الأغنية للأسبوع الثاني على التوالي، المرتبة الأولى في سباق “أحلى الأغاني” عبر إذاعة وشاشة “أغاني أغاني”، وذلك بحسب تصويت الجمهور. وناهز الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية، الـ2 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدى الشهر على إطلاقه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير بالذكر ان أغنية “شو بخاف عليكي” هي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. لمشاهدة فيديو أغنية “شو بخاف عليكي”:

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