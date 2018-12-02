داكوتا جونسون تسرق الأنظار في مهرجان مراكش السينمائي – بالصور

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متابعة بتجــــــــــــــرد: تشارك النجمة العالمية داكوتا جونسون في المسابقة الدّولية لـ”مهرجان مراكش السينمائي” في المغرب.
وتألقت داكوتا جونسون في حفل افتتاح الدورة 17 من المهرجان بفستان طويل أنيق من اللون البني، واعتمدت في إطلالتها على مكياج السموكي مع تسريحة شعر بسيطة.
وسرقت داكوتا جونسون الأنظار منذ لحظة وصولها إلى مكان الحفل فاحتشدت حولها عدسات المصورين من كل حدب وصوب لالتقاط صور تذكارية لها من المهرجان.
الجدير ذكره أن روبرت دي نيرو حصل على جائزة تقديرية من “مهرجان مراكش السينمائي” عن مجمل أعماله الفنية وتاريخه السينمائي الطويل في حفل الافتتاح الذي أقيم أمس السبت 1 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
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