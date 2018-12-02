هل يحاول توم كروز إبعاد كاتى هولمز عن ابنتهما "سورى" فى الكريسماس؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل قرر نجم هوليوود الشهير توم كروز قضاء الاحتفال بالكريسماس مع ابنته "سوري" وذلك بعد فترة طويلة من عدم لقائهما ببعض؟، تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إعلان احد المجلات هذا الخبر الذى نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" ووصفه بالقصة المختلقة.

بدأت الشائعة بنشر مجلة "star " تقرير يؤكد أنه تم إبعاد توم كروز لسنوات طويلة عن ابنته سوري البالغة من العمر 12 عاما، و كروز الآن يسعى للقائها خلال احتفالات الكريسماس وزوجته السابقة كاتي هولمز ووالدة "سوري" لم تكن سعيدة على الإطلاق بهذه الخطوة.

وأكد مصدر للمجلة أن كاتى هولمز تشعر بخيبة أمل شديدة كونها ستبتعد عن سوري في أيام احتفالات " الكريسماس".