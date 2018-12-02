خاص- ناجي اسطا احيا اضخم الحفلات في استراليا

يتواجد النجم اللبناني ناجي اسطا في استراليا حيث احيا حفل زفاف ضخم جداً لأحد أهم العائلات اللبنانية الموجودة في سيدني.

تكلل الحفل بالنجاح الكبير والفخامة وتميز بحضور “اسطا” الراقي والذي تألق بوجود الجالية اللبنانية حيث قدّم اروع الاغاني وأجملها.

وعلى هامش تواجده في استراليا، حصل موقع “بصراحة” على صورتين لنجم “الكلمة كلمتك” حيث كان يقوم بجولة سياحية في سيدني.

وقبل ان يغادر “اسطا” لبنان احيا حفلاً ناجحاً جداً في بيروت بمناسبة عيد الاستقلال وتحديداً في الـAntika Bar على واجهة بيروت البحرية، بحضور فاق التوقعات، وتخطى الـ1500 شخصاً، حيث كان الحفل Sold Out قبل يومين من السهرة، وبقي حوالي 100 شخصاً على قائمة الانتظار.

نذكر أنّ ناجي سيعود إلى بيروت بعد عدة ايام ليحضّر أغنيته الجديدة المرتقب صدورها قريباً.

جدول ناجي اسطا مليء بالحفلات حيث سيحيي حفلة أخرى بتاريخ 24 ديسمبر في بروكسل. وفي تاريخ 26 في هولندا، ثم في تاريخ 27 ديسمبر في السويد.

يعود ناجي من جولته الفنية الى لبنان حيث يختتم عام 2018 الناجحة على كافة المستويات بحفلين فنيين سيحييهما في الكورال بيتش وريجنسي بالاس.