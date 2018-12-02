طرح الاعلان الرسمي لفيلم “تايم اوت”

كشفت شركة “ايغل فيلمز” عن الاعلان الدعائي الرسمي للفيلم اللبناني الجديد Time Out الذي يجمع الممثلة ماغي بو غصن والممثل يورغو شلهوب.

الفيلم من تأليف كلود صليبا، إخراج رامي حنّا، إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها السيّد جمال سنّان. ويضم نخبة من الممثلين نذكر منهم: ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد، كريستيان زغبي، مسا حبيب، بيار شمعون، سمارة نهرا، هند باز وغيرهم.

تلعب بو غصن في الفيلم دور “دي جي” فتاة تعيش وحدها ولها عالمها الخاص وعفوية وغير نظامية، بينما يلعب الممثل يورغو شلهوب دور أستاذ مدرسة جدي ونظامي.

شخصيتان لا تشبهان بعضهما اجتمعا في الفيلم الكوميدي والرومانسي.

الفيلم سيبصر النور خلال عيدي الميلاد ورأس السنة ابتداءً من ٢٠ كانون الاول/ديسمبر في مختلف الصالات اللبنانية.