فهمي يؤكّد أنه يُجسّد دور بليغ حمدي في"سيرة الحب"

أبدى الفنان إيهاب فهمي ,سعادته بتجسيد دور الموسيقار بليغ حمدي للمرة الثانية بعد تجسيده لها في مسلسل "العندليب" من قبل.

وقال فهمي لـ"فلسطين اليوم", أجسّد دور الموسيقار بليغ حمدي للمرة الثانية من خلال مسرحية "سيرة الحب" والتي سيتم عرضها على مسرح البالون.

وأوضح أن مسرحية "سيرة الحب" تتحدث عن الموسيقار بليغ حمدي وتورّطه في جريمة، وتدافع عنه محامية تتمتع بصوت عذب والتي تقوم بدورها المطربة مروة ناجي، وهي تأليف الكاتب أيمن الحكيم، إخراج الدكتور عادل عبده، ويشاركني فيها مجموعة من النجوم جدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، سيد عبد الرحمن، ناصر عبد الحفيظ، ومن ديكور محمد الغرباوي، وخدع إيهاب جمعة، إضاءة شريف البرعي، توزيع موسيقى وقيادة أوركسترا محمد أبواليزيد، منفذي الإخراج محمد شافعي، وهاني عبدالهادي.