ظافر العابدين يؤكّد أن الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة الأروع تنظيمًا

كشف الفنان ظافر العابدين عن قرار خروجه من السباق الرمضاني المقبل.

وأوضح لـ" لايف ستايل "أن سبب انسحابه من الموسم الرمضاني جاء بعدما لم يجد الورق المناسب والعمل الذي يخوض من خلاله السباق الدرامي، ويكون في مستوى الأعمال التي قدّمها من قبل.

ووجّه ظافر الشكر لجميع القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 لهذا العام، مؤكدًا أنها كانت من أروع الدورات تنظيمًا.

يذكر أن أخر أعمال الفنان ظافر العابدين كان مسلسل "ليالي أوجيني" الذي شارك به في شهر رمضان الماضي مع الفنانة أمينة خليل محققًا نجاحًا كبيرًا من خلاله.