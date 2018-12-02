القاهرة ـ سارة عبد الستار
كشف الفنان ظافر العابدين عن قرار خروجه من السباق الرمضاني المقبل.
وأوضح لـ" لايف ستايل "أن سبب انسحابه من الموسم الرمضاني جاء بعدما لم يجد الورق المناسب والعمل الذي يخوض من خلاله السباق الدرامي، ويكون في مستوى الأعمال التي قدّمها من قبل.
ووجّه ظافر الشكر لجميع القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 لهذا العام، مؤكدًا أنها كانت من أروع الدورات تنظيمًا.
يذكر أن أخر أعمال الفنان ظافر العابدين كان مسلسل "ليالي أوجيني" الذي شارك به في شهر رمضان الماضي مع الفنانة أمينة خليل محققًا نجاحًا كبيرًا من خلاله.
شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يؤكّد أن الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة الأروع تنظيمًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .