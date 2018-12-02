حنان شوقي توضّح أن ردود الفعل عن "الأب الروحي 2" فاقت توقعاتها

أكّدت الفنانة حنان شوقي أنها تلقت العديد من ردود الأفعال الرائعة عن شخصية خديجة التي تقدّمها خلال السياق الدرامي للجزء الثاني من مسلسل " الأب الروحي" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية مشيرة إلى أن المسلسل حقق صدى واسعًا فاق كل توقعاتها بكثير ولمست ذلك من رد فعل الناس في الشارع المصري ومدي إعجابهم بالمسلسل والشخصية .

وأكّدت لـ" لايف ستايل " أن شركة "فنون مصر" الُمنتجة للمسلسل والمملوكة لكل ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز تعد من شركات الإنتاج الزكية خاصة أنها قدمت مجموعة مميزة ومختلفة من النجوم من مختلف الأعمار و استطاعت أن تمزج بين كوكبة مميزة من النجوم من مختلف الأعمار وقدمتهم للمشاهدين بالشكل الذي يليق بهم .

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" تدور أحداثة في 60 حلقة تم عرض الـ30 حلقة الأولى منها قبل شهر رمضان الماضي على أن يتم عرض ال30 حلقة الثانية خلال الفترة المقبلة و يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبد العزيز و محمد رياض وهبة عبد الغني وعبير صبري وحسن حسنى وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبد الناصر وعزت أبو عوف ومحمد التاجي وإيهاب فهمي إيمان أبو طالب ودنيا عبد العزيز ووفاء سالم، ومحمد عز ميرهان حسين، عايدة رياض، محمد عادل وعمرو صحصاح كارولين عزمي، كيرا الصباح ، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، للمخرج تامر حمزة.