شكرا لقرائتكم خبر عن شكلها هتعملها ولا ايه.. "لاجرثا" تقترب من حكم "جاتيكات" فى Vikings × صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة history عن أولى ملامح الحلقة القادمة من مسلسل الدراما والأكشن Vikings، والتى من المقرر عرضها فى 5 ديسمبر المقبل، والتى تضمنت الكثير من "اللقطات" المحتمل حدوثها.

ومن أهم الصور التى كشفت عنها الشبكة، صورة لـ"لاجرثا" وهى مبتسمة وغالبا ما ستكون فى "كاتيجات" مرة آخرى بعد طردها منها نهاية الموسم الماضى وسيطرة "آيفار" عليها، واستند الكثيرين فى اقتراب "لاجرثا" من حكم كاتيجات مرة أخرى بعد لقاءها مع "رولو" فى الحلقة الماضية واعترافه بحبه لها واستعداده لخوض حرب من أجلها، بالإضافة إلى بداية توتر العلاقة بين "رولو" و"آيفار" بعد طلب الأول فرض ضرائب نظير حمايته له.

وشهدت الصور أيضاً الاستعدادات التى يقوم بها الجانب الآخر من المسلسل والمتمثل فى ملوك أوروبا لحماية أراضيهم من الهجوم المتوقع من "آيفار" وشعب الفايكينج.

مسلسل Vikings من تأليف مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين (الفايكنج)، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد اخرى لغزوها مثل انجلترا وفرانكيا "فرنسا".



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (1)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (2)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (3)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (4)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (5)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (6)



مشاهد من الحلقة الـ12 مسلسل Vikings (7)