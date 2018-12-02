إختارت طريقة إنجاب مختلفة.. ميجان تخالف تقاليد العائلة الملكية في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 01:03 مساءً - اختارت دوقة الساسكس، زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، طريقة إنجاب منزلية، رغم نصائح الأطباء، مخالفة بذلك تقاليد الأسرة الملكية.

وقال المصدر، أرادت ميجان ماركل، أن تميز نفسها بين نساء العائلة، فتختار هي وزوجها بديلا لمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت الأميرة ديانا وكيت ميدلتون، بحسب “فانيتي فير”.

ويعتقد أن مكان الإقامة الحالية للزوجين في وندسور، وهي منطقة ريفية، مكانا محتملا للإنجاب، وفقا لسبوتنيك.

ووفقا للتقاليد، يجب أن تخرج الأم حديثة الولادة، بعد بضع ساعات، إلى الخارج حتى يتمكن البريطانيون من الترحيب بالطفل، وهكذا، إذا قررت ميجان ماركل الولادة في المنزل، فإنها ستكسر قواعد العائلة المالكة مرة أخرى.

ويذكر أن الدوقة قد انتهكت القواعد الملكية من قبل وذلك لإغلاقها باب السيارة بنفسها بعد خروجها منها.

وكما اشتكت الملكة إليزابيث الثانية مرارا من الأزياء التي تختارها زوجة الأمير هاري، طلبت ألا ترتدي ملابس مثل نجوم هوليود، وأن ترتدي ملابس تليق بالأميرة.