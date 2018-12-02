محكمة تُصدر أحكام بحق ثلاث نساء بسبب حبهن للكعب العالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 دجنبر 2018 01:03 مساءً - قام الجيران المستائين برفع شكوى ضد ثلاث نساء إيطاليات وذلك بسبب حبهم للكعب العالي.

وفي التفاصيل، أدى الصوت الصادر من الكعب العالي لأم وابنتاها أثناء تجوالهم في المنزل إلى استياء الجيران في الطابق السفلي.

وحاول الجيران أن يحلوا الأمر سلميا دون تدخل السلطات بالأمر، ولكن الأم وبناتها لم يعيروا أي اهتمام لشكوى الجيران، واستمروا في ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في المنزل، وفق جريدة “Corriere del Veneto”.

ولجأ الجيران المساؤون في بادئ الأمر إلى مالك المنزل، ومن ثم قاموا برفع دعوى ضدهم في الشرطة، حيث اعتبروا أن جيرانهم ينتهكون سكونهم بفعلهم المتكرر هذا.

وقامت المحكمة بتغريم الإيطاليات بمبلغ وقدره 500 يورو. وبعد ذلك تحولوا إلى الأحذية المنزلية وتوقفوا عن ارتداء الكعب العالي داخل المنزل.