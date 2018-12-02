تيفاني ابنة دونالد ترامب تواعد ابن ملياردير عربي.. تعرفوا عليه!

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

تيفاني ترامب مع حبيبها مايكل بولص

كشفت أحدث صور تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حبيبها العربي الذي يمتلك ثروة ضخمة.

وكشفت صحيفة Page Six أن حبيب تيفاني ترامب هو رجل الأعمال الشاب مايكل بولص صاحب الأصول اللبنانية، والذي يحمل أيضاً الجنسية النيجيرية، حيث شوهدا معاً مؤخراً خلال حضورهما أحد عروض الأزياء معاً.

وكشف مصدر أن ابنة دونالد ترامب سعيدة لأنها تمكنت حتى الآن من التواصل مع صديقها مايكل بولص ومن الحفاظ على علاقتهما الحميمة تحت الرادار بعيداً عن وسائل الإعلام.

حبيب تيفاني ترامب هو مايكل بولص نجل رجل أعمال عربي مغترب من أصل لبناني يدعى مسعد بولص والذي يدير مجموعة من الشركات الضخمة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتتخصص في عدة قطاعات، من بينها السيارات والمعدات ومبيعات التجزئة والبناء.

وقد اشتعلت قصة الحب بين تيفاني ترامب وحبيبها الذي يعيش ويدرس في لندن، عندما التقيا بالصدفة أثناء قضائهما إجازتهما الصيفية في ميكونوس باليونان السنة الماضية، حيث تطورت العلاقة بينهما على مدار الشهور الماضية، وقامت في النهاية ابنة الرئيس الأمريكي بتقديمه إلى عائلتها في عيد الشكر الماضي، حيث تمت دعوته إلى منتجع والدها في بالم بيتش بولاية فلوريدا.