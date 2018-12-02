ساق عارضة ازياء روسية تثير حيرة متابعيها… والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 2 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

عارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا

اختفى النصف السفلى لعارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا خلال التقاطها صورة في المرآة مثيرة جدلا بين متابعيها.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، نشرت ناتاليا فوديانوفا من روسيا والمعروفة أيضا باسم “سوبر نوفا” صورة لها عبر إنستجرام ظهرت وكأنها بلا ساقين مما جعل متابعيها يتساءلون أين اختفت الساق الأخرى.

واجهت العارضة تعليقات متابعيها الذين يصل عددهم 2.1 مليون متابع، وعلق أحدهم بأنه نوع من السحر وقالت أخرى إنها حاولت جاهدة رؤية الساقين لكنها تبدو طافية في الهواء، لكن أحدهم فسر الأمر بامتزاج الساق الأولى مع انعكاس المقعد أما الثانية فأخفتها حافة المرآة.

تشتهر “سوبر نوفا” بثروتها الضخمة وأنها أم لخمسة أطفال، كما أنها حازت على المركز الثالث بقائمة فوربس لأغنى عارضة أزياء عام 2012 بكسبها 7 ملايين جنيه إسترليني في ذلك العام.