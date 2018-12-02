إياد نصار ينضم إلى أبطال “كازابلانكا”.. تعرف إلى التفاصيل

متابعة الخليج 365: انضم النجم الأردني إياد نصار رسميًا إلى طاقم أبطال فيلم “كازابلانكا” إلى جانب النجم المصري أمير كرارة، النجم السوري باسل خياط والنجم التركي خالد أرغنج المعروف باسم السلطان سليمان.

الفيلم تدور قصّته في إطار من الأكشن والتشويق ومن المقرر تصويره في مصر وعدد من البلدان الأخرى، على تشارك في تنفيذ مشاهد الأكشن فيه شركه فرنسية تعاقدت معها الجهات المنتجة للعمل.

الجدير ذكره أن فيلم “كازابلانكا” من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي وإنتاج وليد منصور.