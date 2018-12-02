بعد مشاركته في لجنة “مهرجان القاهرة السينمائي”.. هذه رسالة ظافر العابدين – بالصور

متابعة الخليج 365: وجّه الفنان التونسي ظافر العابدين رسالة شكر إلى إدارة “مهرجان القاهرة السينمائي” والقائمين عليه، لاختياره كعضو في لجنة تحكيم دورة هذا العام.

ونشر ظافر العابدين صورًا له من المهرجان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب بتعليقه عليها: “تشرفت بكوني عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي.. شكرًا جزيلًا لكل أعضاء لجنة التحكيم ولمنظمي المهرجان”.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ40 من “مهرجان القاهرة السينمائي” انطلقت فعالياتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، بحفل ضخم أقيم في دار الأوبرا المصرية، شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، وانتهت الفعاليات الخميس 29 الشهر عينه.