السفير المغربي في مصر يُكرّم الفنانة جنات

متابعة بتجــــــــــــــرد: كرّم السفير المغربي في جمهورية مصر العربية أحمد التازي، النجمة المغربية جنات في يوم القفطان والطبخ المغربي.

وأعربت جنات عن سعادتها بالتكريم وكتبت بتعليقها على صورة نشرتها من الإحتفالية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “تشرفت بتكريمي من سعادة السفير المغربي أحمد التازي في يوم القفطان والطبخ المغربي بالتوفيق دائما لبلدنا الحبيب القفطان المغربي العالمي المملكة المغربية”.

على صعيد آخر، تستعد جنات لإحياء حفل ليلة رأس السنة في مصر بفندق The Guard بمصر الجديدة مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

الجدير ذكره أن آخر أعمال جنات الغنائية كانت أغنية “إنت الإحساس” وهي ومن كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رفاعي وتوزيع أسامة سامي.