أنغام تتألق وتُبدع وسط حضور جماهيري حاشد في الكويت

متابعة الخليج 365: أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا في صالة التزلج بدولة الكويت وذلك يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

استُقبلت أنغام على المسرح بالتصفيق وهتاف الجمهور حيث قدم لها محبّوها الورود ترحيبًا بها في الكويت.

وقدّمت أنغام باقة من أجمل واشهر اغنياتها منها “سيدي وصالك”، “بين البنين”، “متلخبطة”، “واحدة كاملة”، “حيران”، و”فنجان النسيان”، وغيرها، فأطربت الجمهور الذي تفاعل معها بشكل محلوظ.

الجدير ذكره أن أنغام تألقت أنغام على مسرح صالة التزلج بثوب أنيق جدًا حمل توقيع المصمم رامي قاضي، فبدت جميلة وملفتة للانظار.

على صعيد آخر، تنشغل أنغام في الفترة الراهنة بوضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الجديد والمرتقب إطلاقه قريبًا في الأسواق العربية.