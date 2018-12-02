ميغان ماركل تكسر التقاليد الملكية

متابعة بتجـــــــــــــرد: يظهر مرّة جديدة للعلن التمايز بين دوقة سايكس ميغان ماركل والعائلة الملكية البريطانية، وذلك على إثر قرار ماركل الجديد، حيث أشارت إلى أنها تنوي إنجاب مولودها المنتظر في المنزل.

وفي التفاصيل فقد اختارت ماركل الإنجاب في المنزل بدلًا من الذهاب إلى مستشفى “سانت ماري” في لندن، والتي أنجبت فيها كل من الأميرة ديانا وكيت ميدلتون، بحسب ما نشرت صحيفة “فانيتي فير”.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن قرار ماركل الجديد يندرج ضمن عدّة قرارات سابقة وخطوات قامت بها منذ زواجها من الأمير هاري خرقت من خلالها بروتوكول العائلة الملكية، من اقفال باب سيارتها بنفسها، إلى ملابسها التي تشتكي منها الملكة إليزابيث وغيرها من الأمور.

ويعد قرار ماركل بالإنجاب في المنزل كسر للعادات والتقاليد الملكية، حيث تنص العادات الملكية على أن تضع الأم طفلها داخل المستشفى وبعد ساعات قليلة تخرج إلى الشعب البريطاني، حتى يتمكنوا من الترحيب بالمولود الجديد.