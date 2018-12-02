حسن الرداد يفوز بجائزة جماهيرية جديدة

متابعة الخليج 365: فاز مسلسل “عزمي وأشجان” للفنان المصري حسن الرداد بجائزة “أفضل مسلسل كوميدي” بين الأعمال الكوميدية التي عرضت في سباق دراما رمضان الماضي وذلك في استفتاء مجلة “وشوسة” المصرية.

وأعرب حسن الرداد عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة الجماهيرية كتب في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “مسلسل عزمي وأشجان فاز بجائزة أحسن مسلسل كوميدي في رمضان 2018 في استفتاء وشوشة. شكرا لأحلى جمهور على الكوكب”.

الجدير ذكره أن مسلسل “عزمي وأشجان” شارك في بطولته إلى جانب حسن الرداد كل من سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، محمود الليثي وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، إخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.