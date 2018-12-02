بريانكا شوبرا ونيك جوناس يودعان العزوبية في الهند – بالصور

متابعة الخليج 365: تحتفل نجمة بوليوود بريانكا شوبرا بزواجها من النجم الشهير نيك جوناس منذ ثلاث أيام في احتفالية كبيرة امتدت من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى الثاني من شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في مدينة جودبور الهندية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورًا خاصة لكل من بريانكا ونيك في احتفالية توديع العزوبية حيث ظهرا فيها بلقطات عفوية مع الأصدقاء وفقًا للتقاليد في الهند.

الجدير ذكره أن النجم نيك جوناس يصغر بريانكا شوبرا بعشرة أعوام، وكان قد وصل برفقتها إلى مومباي يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.