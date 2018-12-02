الملايين تحاصر “مكانك خالي” لـ محمد عساف!

متابعة الخليج 365: تواصل أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف الجديدة “مكانك خالي” رحلة نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وقد تخطت الأغنية الـ25 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحها عبر قناة “بلاتينوم ريكوردز” على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن أغنية “مكانك خالي” هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وقد حققت انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا.

على صعيد آخر، يختتم محمد عساف عام ٢٠١٨ بجولة غنائية كندية خيرية خلال شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث من المقرر أن يلتقي الجاليات العربية في مسيسوغا يوم ٣٠ ديسمبر وفي ادمونت يوم ٣١ الشهر عينه وفي سوراي يوم ١ يناير من عام ٢٠١٩ القادم.

لمشاهدة فيديو أغنية “مكانك خالي”: