الفنانة روجينا تحتفل بعيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف

هنأت الفنانة روجينا صديقتها الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ45 من خلال توجيه رسالة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت روجينا: "كل سنة وانتى طيبة يا أطيب قلب فى الدنيا.. كل سنة وانتى صحبتى وعشرة عمري، كل سنة وانتى احلى ست فى برج القوس.. عقبال مليون سنة نجاح وسعادة لقبك يا ام البنات".

ورغم قرار نقابة المهن التمثيلية، الذي أصدره نقيب الممثلين أشرف زكي، بتحويل رانيا يوسف للتحقيق بسبب الفستان المثير للجدل الذي ارتدته بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، إلا أن زوجته روجينا احتفلت بعيد ميلاد صديقتها من أجل وضع حد لشائعات الخلافات بينهما بعد بيان النقابة.