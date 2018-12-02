نادية الجندي تكشف عن رغبتها في العودة للدراما بعمل مُميّز

أبدت الفنانة نادية الجندي سعادتها الكبيرة بتكريمها من مهرجان القومي للسينما في دورته الـ22 عن مشوارها الفني الطويل مشيرة إلى أن هذا التكريم له طابع خاص لديها بخاصة أنه تكريم جاء من قبل الدولة.

وكشفت الجندي لـ"لايف ستايل" أنها تقوم خلال الفترة الحالية بقراءة العديد من السيناريوهات الدرامية وتبحث فيها على عمل درامي جديد ومختلف ويكون له علاقة بقضايا العصر الحالي للعودة للدراما بعد مسلسلها الأخير "أسرار"والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني رغم كونه 30حلقة وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضحت أنها أصبحت تفضّل عرض أعمالها الدرامية خارج السباق الرمضاني ولا تفضّل عرضها في رمضان بخاصة في ظل الزخم الذي يوجد في عدد المسلسلات في رمضان ولكن عرض المسلسل خارج رمضان يتيح له فرصة أكبر للمشاهدة وهذا ما اتضح خلال الفترة الأخيرة مؤكدة أنه في كل الأحوال سواء في رمضان أو غير ذلك فالعمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت لعرضه .

يذكر أن مسلسل "أسرار" يشارك في بطولته بجانب النجمة نادية الجندي كوكبة من الفنانين منهم عزت أبو عوف وعبير صبري وأحمد سعيد عبد الغنى ومادلين طبر وفريال يوسف ولقاء سويدان، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.