عباس النوري يثير جدلًا واسعًا بعد تصريحاته بشأن صلاح الدين الأيوبي

أثار النجم السوري عباس النوري جدلًا واسعًا في الشارع السوري بعد كلامه عن صلاح الدين الأيوبي و سرده لأحداث تاريخية تناقض القصة المعروفة عند أغلب الشعب السوري عن القائد العربي .

واعتبر الفنان السوري عباس النوري في حوار إذاعي مع مقدم برنامج " المختار " على إذاعة المدينة السورية أن الشخصية التاريخية المعروفة في العالم الإسلامي ” صلاح الدين الأيوبي ( هي كذبة كبيرة ) .

وقال عباس خلال اللقاء " أنه لا يمكن أن نصدق وجود كذبة كبيرة تعيش وسط الشام " العاصمة دمشق " ولها شواهد وتماثيل كبيرة بمدخل سوق الحميدية وبداية القلعة وهي تمثال صلاح الدين الأيوبي " , إنها كذبة .. ثم يكرر قوله " صلاح الدين كذبة .. طبعًا كذبة " .

وأضاف النوري أن صلاح الدين لم يحرر القدس كما يقال ، بل هو دخلها بالصلح ، ثم أعاد اليهود إليها بعد أن كان قد أخرجهم منها الخليفة عمر بن الخطاب.

وأشار النوري أن صلاح الدين سلم ساحل بلاد الشام بالكامل للصليبين بعد خسارته لمعركة " أرسوف " , ولاقت تصريحات النوري غضبًا عند أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه يزور التاريخ الإسلامي ويشوه صورة بطل من أبطال الفتوحات الإسلامية

ووافق عدد قليل من الأشخاص النوري في كلامه وطلبوا أن تتم قراءة التاريخ بشكل صحيح ومن مصادر موثوقة قبل التهجم على النوري واتهامه وشتمه .