شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يدافع عنها بعد طلاقها

نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابه على "إنستغرام"، صورة لهما معاً.

وتوجه إليها من خلالها برسالة كتب فيها: "يا روحي انجحي وكسري الدنيا. إحنا نكسر آه، لكن مننكسرش".

وأحدث ذلك ضحة كبيرة في أوساط المتابعين. فقد اعتبر بعضهم أنه كلامه هذا هو مجرد تشجيع لشقيقته، فيما رأى آخرون أنه يتحدى طليقها.

وجاء ذلك بعد إعلان طلاق الممثلة من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد 17 عاماً من الارتباط، وشيوع أخبار تفيد بزواج الأخير من الفنانة ريهام حجاج.

ويذكر أن ياسمين كانت الزوجة الثانية لحلاوة وأنجبت منه طفليها ياسمين ويوسف. وكانت أعلنت انفصالهما في بيان صحافي. ولفتت اهتمام المتابعين بقولها إن الانفصال حدث منذ عام.

وهو ما شكك فيه كثيرون، والسبب أنها نشرت في شهر آب/ أغسطس الماضي صورة لها برفقته في إحدى المدن الأوروبية وهو يضع قبلة على خدها. إلا أن أي توضيح لم يصدر عنها حتى الآن.