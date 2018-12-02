حمدي الميرغني يؤكّد أن نجوم" مسرح مصر" لن يخرجوا عن الأدب

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها "حفلة 11" على قناة ONE، نجم "مسرح مصر" حمدي الميرغني الذي علّق على وصف الفنان الكبير محمد صبحي ما يقدّمه "مسرح مصر" بـ"الاسكتشات"، واعتباره أن "أبطاله خرجوا عن الأدب".

و قال "محمد صبحي قامة كبيرة ومن حقه علينا عندما يتكلم أن نستمع إليه ونحن منصتون، لكننا لسنا قليلي الأدب كما وصفنا، وليس عيبًا أن تكون مسرحيات مسرح مصر اسكتشات كما يقول، لكن أقول له إن كلمة مصر لم توضع في شيء مهين، ومن حقه أن يصنفنا كما يريد، لكن هدف مسرح مصر هو الإضحاك".

وأضاف الميرغني "نحن لسنا قليلي الأدب، فجمهور مسرح مصر محترمون، فيهم الأطباء والمهندسون والمحامون، ولا يوجد أي مسرحية كنا فيها قليلي الأدب".

وأكد الميرغني أنه كُرّم كأحسن ممثل مسرحي في العام 2017، وهو لم يقدّم سوى مسرحيات "مسرح مصر"، ومع ذلك كُرم من الدولة، وهذا اعتراف بأهمية "مسرح مصر"، فهدفنا هو الضحك مثلما كان يفعل الفنان إسماعيل ياسين أو الفنان فؤاد المهندس في أعمالهما, فهي لا تحمل رسالة إلا الضحك، على حد تعبيره