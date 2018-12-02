شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى للإمارات.. تفاصيل أغنية "الجسمى" الجديدة ومشاركتة فى 3 حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن احتفالات اليوم الوطنى الـ 47 لدولة الإمارات، والذى تحتفل به الدولة العربية اليوم الأحد، يشارك الفنان حسين الجسمى فى 3 حفلات ضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطنى، حيث شارك فى حلفة يوم 30 نوفمبر الماضى، وكذلك شارك فى حلفة أخرى بالأمس، ومن المقرر أن يشارك فى حلفة اليوم الأحد، والتى تقام ضمن حفلات اليوم الوطنى، فى حديقة البرج وسط مدينة دبى، حيث تشاركه الفنانة بلقيس أحمد.

وفى إطار الاحتفال باليوم الوطنى، طرح الفنان حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان "هذى الإمارات"، من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وألحان وغناء حسين الجسمى، حيث يحرص الفنان الإماراتى على طرح أغنية جديدة مع كل احتفال باليوم الوطنى الإماراتى.

وحرص حسين الجسمى أيضا على نشر صورة للشيخ زايد آل نهيان، مع دعاء له: "اللهم إن الشيخ زايد بن سلمان آل نهيان أكرمنا على وجه الأرض، فأكرمه ونور مرقده واجعل الجنة مثواه".

وتقيم البلاد فى إماراتها السبع احتفالات شعبية واسعة بمناسبة ذكرى قيام دولة الاتحاد، حيث تكتسى المبانى بألوان العلم الإماراتى وتطلق الألعاب النارية، إلى جانب تنظيم فعاليات متنوعة وأنشطة ترفيهية، تستهدف كل أفراد وفئات المجتمع.

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.