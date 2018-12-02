الصحف العالمية تُلقي الضوء على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - شيماء مكاوي
أثارت رانيا يوسف، النجمة المصرية الشهيرة، جدلًا وتعرضت لهجوم كبير، بسبب الفستان الذي ظهرت به في الحفل الختامي للدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما أثار اهتمام الصحافة العالمية لتلقي أضوائها على الأمر.
وذكر موقع "Newyork Post" الأميركي، أن رانيا تواجه محاكمة، الشهر المقبل، بتهمة الفحش العام، بسبب فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد أن قدم عدد من المحامين الشكوى ضدها، وأن مصر تعتبر بلدًا محافظًا، وأغلبه مسلم، لذلك من الفحش أن تظهر ممثلة مشهورة، مثل، رانيا يوسف، وتخرب هذه القاعدة والتقاليد الآن.
وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأضواء على النجمة، وعلى العقوبة التي تواجهها إذا خسرت القضية، موضحين أنها قد تواجه تهمة السجن لمدة 5 سنوات، بسبب فستانها الجريء.
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