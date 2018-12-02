شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفو مسلسل الزعيم عادل إمام ينتهون من كتابة أول 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الزعيم عادل إمام على سيناريو مسلسله الجديد بقيادة محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال ويخرجه رامى إمام، حيث انتهى مؤلفو العمل من كتابة أول 10 حلقات من العمل ويواصلون فى كتابة الحلقات المتبقية، ولم يتم تحديد اسم مبدئى أو نهائى حتى ينتهوا من كتابة نصف الأحداث، وحينما ينتهون من كتابة النصف الأول يبدأ المخرج فى ترشيح الممثلين الذين يشاركون الزعيم فى البطولة خلال الأحداث.

وكانت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى تعاقدت مع شركة ماجنوم للإنتاج الفنى برئاسة رامى إمام، على عرض مسلسل النجم عادل إمام لرمضان 2019، ويعتبر هذا التعاقد باكورة تعاقدات المسلسلات لرمضان 2019.

ويعد مسلسل الزعيم الذى ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل التعاون الثانى مع مؤلفى العمل محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال بعد نجاح مسلسل "عوالم خفية"، العام الماضى وشارك فى بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون.