هيفاء وهبى توضح حقيقة صورة انتشرت لها مؤخرا على مواقع التواصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هيفاء وهبى، أن الصور المتداولة لها مؤخراَ عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قديمة ويرجع تصويرها إلى أكثر من عام، مشيرة إلى أنه تم تعديلها بواسطة برنامج "الفوتوشوب".
وأشارت إلى أن الصورة كانت من مشهد صورته بفيلم "خير وبركة"، التى ظهرت خلاله كضيفة شرف فى مشهد واحد، مشيرة إلى أن الغرض من نشر الصورة فى هذا التوقيت، أن تتعرض لحملة بشعة لإرضاء جائعى شتيمة الأعراض ليل نهار بلا ملل، على حد وصفها.
هيفاء وهبى
وكانت صورا قد انتشرت للفنانة هيفاء وهبى بملابس مثيرة وساخنة، وتم تداولها عقب أزمة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، والتى ظهرت أيضا بفستان مثير خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الأربعين، مساء الخميس الماضى.
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