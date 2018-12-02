شاهيناز تنتهي من تصوير أحدث كليباتها الخميس

القاهرة ـ سارة عبد الستار انتهت الفنانة شاهيناز الشهيرة بأغنية "قولي قولي" في برنامج "ستار ميكر" من تصوير أحدث كليباتها بالتعاون مع شركة "يوث برودكشن" للإنتاج الإعلامي والفني ش. م. م والمنتج الفني منى زهران. وقامت الشركة بعمل التصوير لكليب أغنية "دندنة" وتصوير كليب لأغنية "حياتي أحلى" من إنتاج شاهيناز وإخراج محمد أنيس ومدير التصوير إسلام عبد اللطيف ومدير العلاقات العامة والإنتاج مقدم علاء الشافعي، ومنفذي الإنتاج أحمد صبري ومحمد محمود، وإدارة إنتاج وتسويق إسلام نصر وبلاي باك كريم يسري وبرعاية فندق كينغ رانش الراعي الرئيسي ومدير الفندق كريم حلمي ومدير العلاقات العامة دكتورة شيرين الزيني".

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