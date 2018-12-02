السارة تتغنى بالفلكلور السودانى فى هاواى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة السودانية السارة لتقديم توليفة غنائية من روائع الفلكلور السوداني بلمسات من الموسيقى الأفريكان عبر أجدد حفلات مشروعها الموسيقى "النوبة تونز"، على مسرح ماوي للفنون في مدينة كاهولي بقلب ولاية هاواي الأمريكية، وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 13 ديسمبر.

وتعتبر السارة رسول التراث السودانى والأفريقى فى ربوع العالم الغربي، انطلقت من محل ميلادها بالخرطوم إلى مقر إقامتها فى أمريكا، حيث تخصصت فى دراسة الموسيقى، وبدأت مشروعها الغنائى الخاص، وأطلقت ألبومها الأول "الجوال" منذ 4 سنوات، وشاركت فى مشروع النيل، الذى جمع موسيقى دول حوض النيل الـ11 فى بروجكت واحد، ومن ثم جسدت شغفها بالمزيكا الشرق أفريقية بمشروع "النوبة تونز"، وحققت مع الفرقة نجاحًا عالميًا بألبوم "طمى" بعده بسنة، حتى أطلقت ألبوم الفريق الثانى "المنارة" منذ عامين.