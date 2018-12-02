شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين علي تحتفل بوصول "يا بتاع الورد" لـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب وفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ياسمين علي، بوصول عدد مشاهدات كليب "يا بتاع الورد"، إلى مليون مشاهدة، على "يوتيوب"، وكذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وعلقت ياسمين، على تحقيق كليبها هذا النجاح بقولها: "كليب يابتاع الورد يحقق مليون مشاهدة على الفيسبوك ومليون مشاهدة على اليوتيوب".

ياسمين على أغنية "يا بتاع الورد" من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع وليد شراقى، ميكس وماستر محمد عباس وإخراج فادى حداد. يذكر أن ياسمين قدمت خلال شهر رمضان الماضى، تتر مسلسل "أمر واقع" كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع إلهامى دهيمة ومكس وماستر أحمد حسام وجيتار أحمد حسين وأكورديون وائل النجار توزيع أمين نبيل .

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين علي تحتفل بوصول "يا بتاع الورد" لـ2 مليون مشاهدة على يوتيوب وفيس بوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .